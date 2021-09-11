В Туркестанской области подозреваемый в хранении наркотиков нанес ножевое ранение участковому инспектору.

Участковый инспектор полиции МПС Сарыагашского РОП Аскар Уалиев получил ножевое ранение при доставлении на следственные действия подозреваемого в хранении наркотиков, который проживал на его обслуживаемом административном участке. Полицейскому оказали скорую медицинскую помощь и доставили в районную больницу.

Так, ранее в ходе рейдовых отработок полицейские Сарыагашского РОП остановили на улице мужчину, вызвавшего у них подозрение. При проверке документов стражи порядка обнаружили у подозреваемого наркотики и направили на экспертизу. Согласно заключению изъятое наркотическое средство оказалось “высушенной марихуаной”. В отношении местного жителя начали досудебное расследование по статье 296 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”.

Впоследствии сельчанина следователь вызвал повесткой для проведения процессуальных действий. Однако подозреваемый проигнорировал. Участковый инспектор Аскар Уалиев встретился с ним и разъяснил о необходимости соблюдения закона. В этот момент мужчина неожиданно достал кухонный нож и ударил полицейского по ноге, а затем скрылся. Окружающие, ставшие очевидцами происшествия, сразу же вызвали скорую помощь.

Также на место происшествия прибыли сотрудники полиции Батырбек Ералиев, Бекжан Кенесарин, Марат Сыргабаев, а также Бакдаулет Жораев и Жумабек Кошенов. Так как медработники уже оказывали их коллеге помощь, полицейские бросились в след за подозреваемым. Они прочесали все близлежащие улицы и направились по указанному адресу. В итоге стражи порядка задержали подозреваемого по месту жительства.

Кухонный нож изъяли в качестве вещественного доказательства. На сегодня мужчина находится под арестом. Кроме статьи за хранение наркотиков в отношении задержанного проводится досудебное расследование по части 1 статьи 380-1 УК РК “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа”.

Аскар Уалиев служит в органах внутренних дел с 2008 года. На должности участкового инспектора работает с 2015 года. На его административном участке проживает около шести тысяч жителей. Инспектор обеспечивает на обслуживаемой территории соблюдение тишины и общественного порядка. По словам коллег, он ответственно относится к своей работе. В настоящее время полицейские Аскар Уалиев, получивший ножевое ранение в ногу во время исполнения служебных обязанностей, находится на лечении. Ему оказывается вся необходимая помощь.