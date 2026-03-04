В Шымкенте подросток осуждён за нападение на полицейского

Реклама
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в «угрозе или применении насилия в отношении представителя власти».

Суд установил, что в ноябре 2025 года, во дворе дома подросток пнул служебный автомобиль полиции, прибывшей по вызову о драке. После этого он «проявил неповиновение законным требованиям сотрудников» и нанёс одному из них удар в лицо, причинив телесные повреждения.

«Вина подсудимого доказана совокупностью собранных по делу доказательств», — отмечено в материалах суда.

Прокурор просил назначить наказание в виде ограничения свободы.

Потерпевший оставил вопрос наказания на усмотрение суда. Сам подсудимый признал вину.

Приговором суда несовершеннолетний признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы.

