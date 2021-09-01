01.09.2021г. в 02-07 на пульт «101» поступила информация о пожаре на территории ТОО «Фиркан», расположенного по проспекту Тауке хана.

Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения установили загорание склада с напитками минеральной воды на площади 927 кв.м.

Бесперебойная подача воды была обеспечена от двух пожарных гидрантов, расположенные вблизи объекта. Также были задействованы пожарный поезд станции Шымкент, водовозы коммунальных служб, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Локализация пожара в 03-46, ликвидация 05-42. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Пожарные в безопасное место вынесли 3 кислородных баллона емкостью 80 л и 1 газовый баллон емкостью 50 литров.

На место пожара привлечены 72 сотрудника и 16 ед.техники ДЧС г.Шымкент, 1 пожарный поезд ст.Шымкент с личным составом 10 человек, бригада филиала ЦМК (3 сотрудника и 1 ед.техники), 6 работников и 6 единиц техники ТОО «ЛТД Турмыс», ТОО «Нур сервис», ТОО «Байтерек ЛБ».