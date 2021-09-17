Эпидемиологическая ситуация в Шымкенте за последнюю неделю начала стабилизироваться.

Мегаполис перешел в «желтую» зону. На 16 сентября в городе зарегистрировано 102 случая КВИ (с признаками – 84, без признаков – 18). 67 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 35 человек взяты под домашний контроль.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 643 места, наполняемость коек составляет 36%, свободных 874 коек. В инфекционном стационаре находится на лечении 762 больных, в реанимационном отделении-308 коек, на лечении находятся 146 больных.

За сутки в городе вакцинировано 7009 человек (I компонент-4859, II компонент-2150). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 477 496 человек. Из них 392 630 человек получили два компонента вакцины.

За прошедшие сутки 40 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, провели проверки 434 объектов. Из них в 18 выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.