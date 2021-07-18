В РК «зеленой» зоне не осталось ни одного региона.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 июля 2021 года.
Восточно-Казахстанская и Туркестанская области перешли в «желтую» зону по распространению КВИ.
- В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
- В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская,Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.