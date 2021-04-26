Переход в «желтую» зону — не повод смягчать в Шымкенте карантинные меры.

Санврачи не торопятся переписывать постановление. Говорят, ситуация в городе — нестабильная.

«По матрице распространения коронавирусной инфекции 26-го апреля мы вошли в «желтую» зону. Но ситуация в городе такая, что день на день не приходится. Иногда меньше заболевших, а порой — больше. Для того, чтобы вернуть ограничения «желтой» зоны необходимо НЕДЕЛЮ продержаться в этой зоне», — говорит Абдиманап ТУЛЕБАЕВ, главный санитарный врач г.Шымкента.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 3475 случаев коронавирусной инфекции. 96 пациентов с положительным тестом на Ковид прибавилось за последние сутки. В городе, помимо китайского, выявили еще три штамма.

«В Шымкенте был выявлен опасный «Британский», «Южноафриканский» и «Бразильский» штаммы вируса. Мы направляли анализы в лабораторию, там подтвердилось. Эти штаммы характеризуются тяжелым течением заболевания и высокой контагиозностью», — говорит главный санврач города.

Треть пациентов заразились от инфицированных людей, остальные не отказались от тоев и посещений мест большого скопления людей.

«От коронавируса привито свыше 78 тысяч человек с использованием вакцины первого компонента «Спутник V». Ревакцинировано 8 тысяч 44 шымкентца. С сегодняшнего мы начинаем прививать Казахстанской вакциной «QazVac»» — говорит Тулебаев.

Вакцинироваться в Шымкенте можно в 39 прививочных пунктах, выездные бригады работают также в «ЦУМе» и «Шымкент плазе».