Шымкент вернулся в «желтую» зону по распространению коронавируса.

Такого же цвета сейчас Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В красный окрашен только город Нур-Султан.

Все остальные регионы пока в благополучной «зеленой» зоне. Но число зараженных продолжает расти. Только за последние сутки опасную инфекцию подхватили 930 казахстанцев.

Среди крупных городов по суточному приросту больных коронавирусом лидирует Нур-Султан – 215 случаев. В Алматы – 115. В Шымкенте положительные результаты ПЦР-тестов получили 59 жителей.