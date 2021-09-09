В рамках реализации поручения Президента и предвыборной программы партии «Nur Otan» с 1 сентября этого года повышены стипендии студентов, магистрантов и докторантов казахстанских вузов. Стипендии бакалавров увеличены на 20%, магистрантов и докторантов – на 15%.

«Если перевести в цифры, стипендия бакалавров увеличилась с 26 186 тенге до 31 423 тенге. Студенты вузов, обучающиеся по педагогическим специальностям, вместо прежних 42 000 тенге теперь будут получать 50 400 тенге. Мы выполнили поручение Президента и существенно увеличили стипендию будущих медиков. Вместо 26 186 тенге они будут получать 50 400 тенге. Также напомню, что в январе прошлого года стипендия бакалавров по поручению Главы государства была увеличена на 25%. Фактически за последние два года стипендия студентов бакалавриата увеличена почти в 2 раза», – подчеркнул вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Вместе с тем повышены стипендии магистрантов, докторантов и интернов.

Если раньше магистранты получали 66 913 тенге, то теперь их ежемесячная стипендия составляет 76 950 тенге.

Стипендия докторантов возросла со 150 000 тенге до 172 500 тенге, интернов – с 47 431 тенге до 59 289 тенге.

Отметим, что в этом году такие меры поддержки осуществляются в рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan».

Все изменения и дополнения внесены постановлением Правительства в Правила назначения, выплаты и размеров госстипендий обучающимся вузов.