Стипендии студентов вырастут в разы

С 1 сентября 2025 года стипендии казахстанских студентов вырастут в разы. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщила вице-министр науки и высшего образования.

Больше всего увеличатся выплаты для будущих педагогов, магистрантов и докторантов. Такое повышение предусмотрено проектом республиканского бюджета на 2026–2028 годы. На социальную сферу планируется выделить 10 трлн 725 млрд тенге. В эту сумму входят индексация социальных выплат на 10%, рост числа получателей пенсий и пособий на 288 тысяч человек, а также увеличение числа студентов на 19 392 человека.

Гулзат Кобенова, вице-министр науки и высшего образования: «В сравнении с 2020 годом их размер фактически вырос в два раза. С 1 сентября 2025 года стипендия для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для студентов педагогических специальностей – 84 000 тенге, для магистрантов – 117 098 тенге, а для докторантов – 262 500 тенге».

Так же на брифинге было отмечено, что в этом году свыше 210 тысяч абитуриентов приняли участие в едином национальном тестировании. Из них 160,5 тысячи человек набрали необходимый для поступления пороговый балл, а средний результат ЕНТ составил чуть меньше 70 балов.