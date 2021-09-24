Жительница Шымкента на снимке МРТ, сделанном в платной клинике в рамках ГОБМП, обнаружила в описании к результату МРТ удаленные у нее органы.

Историей «чуда» она поделилась на своей странице в соцсетях, сообщает elitar.kz.



«Медицинский центр «Даумед» творит чудеса. У меня выросли новая матка и яичники. Это результаты МРТ малого таза в этой частной клинике. К слову, матку и другие женские придатки мне удалили 3 месяца назад. Неужели чудо существует?», — написала Динар Мусаева на своей странице в соцсетях.

С этим вопросом она по телефону я обратилась к автору заключения Руденко Сергею Александровичу:

«Гений МРТ» сослался на большое количество пациентов и то, что в «Даумеде» временно отключали свет.

Уважаемые врачи и руководство МЦ «Даумед», лично я думаю, что такое отношение у вас к бесплатным пациентам, которых по госзаказу к вам отправляют из государственных поликлиник. Я была бы не против, если бы у меня после операции и многочисленных химиотерапий выросли новые органы. Но за вашими неправильными медицинскими заключениями стоит жизнь человека! А сколько ещё неправильных заключений вы выдали бесплатникам????

Известно, что ФСМС в рамках ГОБМП отдал вам львиную долю госзаказа по двум направлениям. Диагностические услуги и поликлиническая служба. Интересно кто контролирует освоение денег, ежемесячно отчисляемые казахстанцами в ФСМС. И по каким критериям отдают госзаказы частным медучреждениям? Господин Токежанов, ответьте пожалуйста», написала Динар Мусаева.