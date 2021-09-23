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Трагедия произошла в шымкентском технопарке «Қиял әлемі»

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Мир

Трагедия произошла 22 сентября около девяти часов вечера в технопарке «Қиял әлемі» («Мир фантазий»), сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов».

мир

Мужчине 45-50 лет стало плохо на аттракционе «Молоток».

На место приехала скорая помощь, однако врачи не смогли спасти мужчину.

Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

По словам очевидцев, сотрудники технопарка не смогли оказать первую помощь, у них не было элементарной аптечки, не говоря о медицинском персонале.

Парк сейчас закрыт, правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

Это не первый инцидент в технопарке «Мир Фантазий». В мае этого года в результате несчастного случая погиб 17-летний парень. По одной из версий, он подрабатывал в парке аттракционов внештатным сотрудником. Молодой человек забрался на металлические конструкции аттракциона, однако не смог удержаться там и сорвался вниз. Юноша скончался до приезда «скорой помощи».

Управлением полиции Аль-Фарабийского района проводится расследование по факту смерти гражданина, 1966 г.р., согласно первичной медицинской справке он скончался от остановки сердца в одном из аттракционов парка “Қиял әлемі”, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

В управлении здравоохранения Шымкента подтвердили информацию, сообщив что  вызов поступил 22 Сентября в 21:28 и передан бригаде. Повод вызова- мужчина упал в обморок. Диагностирована биологическая смерть.

 

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