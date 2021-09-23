Трагедия произошла в шымкентском технопарке «Қиял әлемі»

Трагедия произошла 22 сентября около девяти часов вечера в технопарке «Қиял әлемі» («Мир фантазий»), сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов».

Мужчине 45-50 лет стало плохо на аттракционе «Молоток».

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На место приехала скорая помощь, однако врачи не смогли спасти мужчину.

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Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

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По словам очевидцев, сотрудники технопарка не смогли оказать первую помощь, у них не было элементарной аптечки, не говоря о медицинском персонале.

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Парк сейчас закрыт, правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

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Это не первый инцидент в технопарке «Мир Фантазий». В мае этого года в результате несчастного случая погиб 17-летний парень. По одной из версий, он подрабатывал в парке аттракционов внештатным сотрудником. Молодой человек забрался на металлические конструкции аттракциона, однако не смог удержаться там и сорвался вниз. Юноша скончался до приезда «скорой помощи».

Управлением полиции Аль-Фарабийского района проводится расследование по факту смерти гражданина, 1966 г.р., согласно первичной медицинской справке он скончался от остановки сердца в одном из аттракционов парка “Қиял әлемі”, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

В управлении здравоохранения Шымкента подтвердили информацию, сообщив что вызов поступил 22 Сентября в 21:28 и передан бригаде. Повод вызова- мужчина упал в обморок. Диагностирована биологическая смерть.