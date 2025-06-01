Акимат Шымкента опроверг слухи о строительстве ЖК на территории парка

Слухи о строительстве жилого комплекса на территории бывшего парка аттракционов «Қиял әлемі» («Мир фантазий») не подтвердились. В акимате Шымкента официально заявили: ни о каком ЖК речи не идёт — участок в центре города отдан под общественное благоустройство, передает Kazinform.

«Мы планируем создать здесь современный, доступный и комфортный городской сквер. Никаких многоэтажек, как предполагают некоторые, не будет. Новый парк, надеемся, оправдает и даже превзойдет фантазии горожан», — прокомментировали в пресс-службе акимата.

Ранее суд признал размещение парка незаконным. С 2011 года развлекательный комплекс работал на государственной земле без правовых оснований. Межрайонный экономический суд удовлетворил иск департамента земельных ресурсов — арендатор обязан вернуть участок городу.

После вступления решения в силу последовал новый иск — уже о принудительном сносе всех самовольных построек. Суд вновь встал на сторону акимата. Порядка четырех гектаров земли в центре города должны быть очищены и приведены в первоначальное состояние.

Судебные исполнители уведомили владельцев о необходимости снести девять капитальных объектов за свой счет. После отказа выполнить предписание добровольно, был дан ход принудительному исполнению.

Во время демонтажа арендаторы и работники пытались блокировать работу тяжелой техники, мешая проезду. На место пришлось вызывать полицию.