Международный союз электрокоммуникаций ООН анонсировал новый + 997 код оборота Казахстану.

Теперь, когда вы позвоните другому государству из нашей страны, на Казахстан появится телефонная запись иностранцев.

Везде также есть сигнал под названием Казахстан, даже когда пользуешься международными цифровыми сервисами.

В то время, когда раздавали СССР, для обеих стран был одинаково утвержден международный телефонный код + 7 С прошлого года мы проводим комплексную работу с компаниями в сфере телекоммуникации, чтобы получить доступ к принадлежащему Казахстану международному коду.

В результате этих переговоров нашей стране зарезервировали код + 997!

Сейчас оформляются соответствующие документы и проводятся мероприятия по переходу к новому кодексу.