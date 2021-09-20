Группа ученых Казахстанского дорожного научно-исследовательского института ведет разработку нового устройства для получения углеродных нанопорошков из казахстанского угля.

Полученные материалы существенно улучшат характеристики дорожного покрытия.

При помощи изобретения специалисты-дорожники смогут производить специальные нанопорошки, которые будут добавляться в битум.

Причем сырьем для изготовления добавок станет отечественный уголь. На устройство уже подана заявка на патент, разработаны и оформлены конструкторские чертежи элементов и узлов.

«С помощью нового оборудования, которое создается на базе института, в будущем планируется получать нанопорошки из угольных пород нескольких казахстанских месторождений. Используя нанопорошки в битуме, получим нанобитумы и наноасфальтобетоны с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Это будет большим вкладом ученых КаздорНИИ в 30-летие независимости Казахстана и экономику страны», — говорит президент института Багдат Телтаев.

Главное преимущество создаваемых новых материалов – качество и прочность. При этом они обладают улучшенными высоко- и низкотемпературными свойствами. Другими словами, новинка существенно сократит количество трещин зимой и колееобразование летом на дорожном покрытии.

Напомним, KaздорНИИ активно ведет работу в направлении нанотехнологий, ориентированных на дорожную отрасль, с 2017 года.

В 2019 году ученые института разработали технологию улучшения свойств традиционных битумов путем использования наноматериалов: были получены битумы и асфальтобетоны с улучшенными прочностными и эксплуатационными характеристиками, так называемые нанобитумы и наноасфальтобетоны.

Эта работа была зарегистрирована как научное открытие, автором которой является президент КаздорНИИ, профессор Багдат Телтаев. Международная академия авторов научных открытий и изобретений в Москве после двухэтапной закрытой экспертизы признала работу казахстанских ученых прорывом в области битума.

После создания устройства для получения данных наноматериалов, технологию улучшения асфальтного покрытия планируют применять повсеместно.