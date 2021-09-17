Под председательством Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева проведено очередное заседание созданной по поручению Главы государства Межведомственной специальной группы по пресечению и расследованию фактов распространения поддельных паспортов вакцинации и ложных результатов ПРЦ-тестирования.

В заседании приняли участие руководители заинтересованных государственных органов (Генеральная прокуратура, Пограничная служба КНБ, Агентство по противодействию коррупции, Агентство по финансовому мониторингу, Министерство здравоохранения, Министерство информации и общественного развития).

В ходе совещания рассмотрены результаты проводимой госорганами работы.

Отмечено, что с начала года органами внутренних дел зарегистрировано 156 уголовных дел по подделке и использованию подложных результатов ПЦР-тестирования и паспортов вакцинации.