Для заезда в Казахстан ПЦР-тесты и паспорта вакцинации не понадобятся

-
Редактор
-
66
ПЦР

Требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации будут отменены с 8 июня.

Для пересечения границ гражданам Казахстана и иностранцам больше не понадобятся подтверждающие ковид-статус документы. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, передает OTYRAR.

Межведомственная комиссия приняла решение отменить:

  • с 8 июня 2022 года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении Государственной границы Республики Казахстан.
  • запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан в семи регионах страны.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА