Для заезда в Казахстан ПЦР-тесты и паспорта вакцинации не понадобятся

Требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации будут отменены с 8 июня.

Для пересечения границ гражданам Казахстана и иностранцам больше не понадобятся подтверждающие ковид-статус документы. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, передает OTYRAR.

Межведомственная комиссия приняла решение отменить: