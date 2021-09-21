21 сентября по инициативе Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера отмечается всемирный день этого заболевания.

В республике Казахстан первые случаи болезни Альцгеймера были выявлены в 2019 году, тогда их количество составило 48, по итогам 2020 года выявлено 28 случаев и в 2021 году – 30.

Стоит отметить, что определенное снижение первичной выявляемости в прошлом году связано с карантинными ограничениями, вызванными пандемией COVID-19.

Всего в Казахстане за последние три года отмечается рост больных с болезнью Альцгеймера.

Если в 2019 году на учете состояло 133 пациента, в 2020 году – 145, то в текущем году их число выросло до 155.

Болезнь Альцгеймера – это приобретенное расстройство интеллекта. Болезнь сопровождается постепенным и стойким снижением интеллектуальной мозговой деятельности, человек теряет ранее усвоенные навыки и знания и не в состоянии усваивать новые.

В результате, больные не могут вести полноценный образ жизни и не в состоянии выполнять элементарные бытовые задачи.

Первые упоминания об этой болезни встречаются в древних источниках. Но детально дал ей определение Алоис Альцгеймер на примере своей подопечной только в 1907 году.

Данная болезнь является наиболее распространенной причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев развития деменции.

Деменция поражает людей во всех странах.

Изучение деменции, в том числе болезни Альцгеймера, очень актуально, так как население мира быстро стареет.