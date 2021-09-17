В казахстанских вузах открылись новые учебные аудитории, лаборатории и центры. В них уже начали проводить совместные научные исследования с вузами Японии, Латвии, Эстонии, России и Беларуси.

Также университеты, подведомственные МОН РК, обновили материально-техническую базу и закупили новое оборудование для обучения студентов.

К примеру, в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева открыты новые лаборатории для обучения специалистов в области химии и физики. Именно в них проводятся совместные исследования с зарубежными вузами.

Учебные кабинеты оснащены нанотехнологиями для проведения научных работ и исследований, таких, как радиационная стойкость материалов, квантово-химическое моделирование.

«По поручению Министра образования и науки А. Аймагамбетова сейчас мы делаем особый акцент на практические занятия. Открытие современных научных лабораторий повысит качество подготовки молодых ученых и позволит проводить научно-исследовательские работы прикладного и теоретического характера. На сегодняшний день ученые вуза ведут совместные исследования с такими университетами, как Тохоку( Япония), Латвийским институтом физики твердого тела, Институтом физики университета Тарту (Эстония), Объединенным институтом ядерных исследований (РФ), Томским политехническим университетом (РФ), Белорусским государственным университетом», – сообщил председатель правления-ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Также в ЕНУ открылся коворкинг-центр для студентов. Работу над его дизайном доверили самим студентам. И теперь они смогут проводить там свободное время, читать книги, обсуждать проекты и т.д.

В ближайшее время в вузе планируют открыть такие же коворкинг-центры и в других корпусах.

В стенах ВКТУ имени Д. Серикбаева также появились новые учебные центры. Центр компетенций и трансфера технологий в области водного хозяйства и водопользования – один из немногих в Казахстане.

Он состоит из лабораторий по гидравлике, гидрохимии, интегрированному управлению водными ресурсами, отоплению и вентиляции. Сотрудники центра разработали автоматизированный тепловой пункт и установили его в учебных корпусах университета. Благодаря этой разработке вузу удалось снизить потребление тепловой энергии до 20%.

«В это непростое для нас время, время пандемии и карантина, мы не сидели сложа руки. В стенах нашего университета был проведен огромный апгрейд. Мы открыли новые центры компетенций и трансферта по направлениям, создали Центр здоровья и спорта, обновили хранилище книг, открыли зал художественной литературы. Цель Центра физики – организация и проведение лабораторных практикумов по физике, чтобы создать для студента практикоориентированную среду. Были проведены серьезные ремонтные работы, произведен закуп необходимого новейшего оборудования. Мы поставили перед собой задачу усилить подготовку по физико-математическим наукам, которые занимают лидирующие позиции на рынке труда», – отметил председатель правления НАО ВКТУ им. Д. Серикбаева Жасулан Шаймарданов.

В Казахском национальном университете им. аль-Фараби открылись мультимедийные аудитории и Центр инженерного проектирования. Они оснащены технологиями, которые позволят обучающимся создавать новые проекты в сфере цифровизации и автоматизации.

«Для повышения уровня преподавания и обновления процесса обучения нам нужно внедрять новые технологии. Мультимедийные учебные аудитории, оснащенные интерактивными технологиями, повысят интерес к учебному процессу и сместят акценты на практические, а не теоретические знания», – отметил председатель правления-ректор КазНУ Жансеит Туймебаев.

В Аркалыкском педагогическом институте им. И.Алтынсарина открылся Центр информационных технологий. Он оснащен современными конструкторами, набором роботреков, 3D-принтером и другими технологиями. В центре проводятся практические занятия по основам робототехники, алгоритмизации и программирования. Таким образом вуз ведет работу для улучшения цифровых знаний студентов.

В Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова закупили программное обеспечение для работы с видеоданными. С помощью оборудования преподаватели наблюдают за обучением в режиме онлайн. Также в вузе открыли кабинеты раннего развития и инклюзивного образования. Аудитории оснащены мультимедийным оборудованием и новыми методическими учебными материалами, пособиями, разработанными преподавателями университета.