На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-август 2021 года.

О развитии экономики, денежно-кредитной политике, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального Банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, ситуации с ценами на социально значимые продовольственные товары — министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, развитии промышленности и энергетического сектора — министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и министр энергетики Магзум Мирзагалиев, агропромышленного комплекса — министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Глава Правительства отметил, что показатели экономики Казахстана достигли допандемического уровня и продолжают демонстрировать уверенную восстановительную динамику.

По итогам восьми месяцев т.г. рост ВВП составил 3%. Продолжается усиление темпов роста в обрабатывающей промышленности на 5,8%, в сфере торговли на 9,1%, связи на 12,8%, а также в строительстве на 11,4%. За 8 месяцев т.г. в стране введено в эксплуатацию 8,9 млн кв. м жилья, что на 10,5% больше по сравнению с прошлым годом. Рост в обрабатывающей промышленности связан с увеличением объемов производства фармацевтической продукции на 40,8%, в машиностроении на 23,9%, нефтепереработке на 9,2%, кожаных изделий на 8,4%, продуктов питания на 4,8% и химической продукции на 2,2%. С учетом ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+, темпы роста в горнодобывающем секторе остаются ограниченными (-1,4%).

Темпы роста в секторе услуг продолжают восстанавливаться и к настоящему времени достигли 2,3% за счет высокой динамики в торговле (+9,1%) и связи (+12,8%). Рост инвестиций в основной капитал составил 18% без учета горнодобычи. Это стало возможным за счет высоких показателей инвестиций в основной капитал в строительстве (+150,1%), обрабатывающей промышленности (+81,7%), сельском хозяйстве (+43,2%), торговле (+39,9%), информации и связи (+37,0%), операциях с недвижимостью (+16,2%) и транспортных услугах (+9,0%).

По итогам января-августа т.г. Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская области и г. Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем 7 основным макропоказателям, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и г. Нур-Султан — по 6 показателям, Восточно-Казахстанская, Туркестанская области и г.Алматы – по 5 показателям. Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

Глава Правительства поручил акиматам наращивать темпы роста в секторах экономики, где наблюдаются снижение и замедление показателей, продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

Руководителям государственных органов и акимам поручено усилить работу по сдерживанию цен, Министерству торговли и интеграции — четко координировать реализацию Комплекса мер антиинфляционного реагирования. «Всем регионам необходимо обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и эффективную реализацию задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым», — сказал А. Мамин.

Источник: primeminister.kz