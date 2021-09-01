Раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных.

Так как основная масса поддельных денежных знаков обнаруживаются только тогда, когда они уже находятся в обороте. Как правило, местом обнаружения подделки купюр являются банки и торговые точки.

При этом, уголовная ответственность предусмотрена как за изготовление, так и за сбыт фальшивых купюр.

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент ликвидировал крупного сбытчика фальшивых евро.

Так, гражданин Б. Корганбаев организовал мошенническую схему поддельных евро, ранее приобретенных в Республике Узбекистан, за 50% от стоимости, которые начал сбывать различными способами.

Сотрудники территориального департамента выявили факт сбыта клиентам 4000 евро работниками одного из банков г.Шымкент. В ходе следственных действий доказана причастность Б. Корганбаева к сбыту этих денег.

Также гражданин Б. Корганбаев ранее был судим за мошеннические действия.

Кроме этого, за полученные в долг средства в тенге от знакомых он расплачивался фальшивыми евро.

Всего Б. Корганбаев незаконно сбыл 10 тыс. фальшивых евро номиналом в 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме.

За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 годам лишения свободы.