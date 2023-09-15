Экстрадированную из Швеции фальшивомонетчицу и ее мужа осудили на 5 лет в Шымкенте

Экстрадированную из Швеции фальшивомонетчицу и ее мужа осудили на пять лет в Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Дело в отношении двух жителей Шымкента по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 4 тыс. евро (банкноты номиналом 500 евро) завершено департаментом АФМ по городу Шымкент. (…) В июне расследование в отношении подозреваемой и ее супруга направлено в суд для рассмотрения. Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее, в 2021 году работники одного из банков города по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4 тыс. евро.

«По данному факту проведено расследование, по результатам которого судом пятеро сотрудников банка признаны виновными и приговорены к пяти ти годам лишения свободы. Лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, было объявлено в международный розыск, в марте текущего года она была задержана в Швеции и экстрадирована в Казахстан», — пояснили в АФМ.