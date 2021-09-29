В Шымкенте появился первый монобрендовый магазин ОРРО и Mobil Plus в Казахстане.

В честь грандиозного открытия проводится акция: при покупке смартфонов ОРРО вы получаете в подарок усовершенствованные наушники ОРРО ЭНКО разных моделей. ОРРО – один из мировых лидеров по выпуску смартфонов и умных устройств. Этот брендшоп — результат взаимовыгодного партнёрства ОРРО и Мобил Плюс.

Виктор Чжан, коммерческий директор ОРРО Kazakhstan:»С маленького начинали. Сегодня получили такой прекрасный брендшоп. Надеюсь, что этот магазин дает покупателям еще больше шансов узнать наши бренды, потрогать. Стратегия, что и во всем мире, мы еще больше делаем умнее устройства, продукцию. Надеюсь, что этот магазин принесет нам и нашим партнерам хорошее будущее».

Леонид КИМ, коммерческий директор Mobil Plus:»Компания ОРРО и мы делаем для людей жизнь проще, удобнее, комфортнее. На данный момент в компании уже 28 магазинов. У нас экспансия в Казыгурт, Арысь, Шолак-Корган, Атакент и Мырзакент. Мы расширяем географию, открываем магазины в разных городах и населенных пунктах для того, чтобы предоставить людям возможность приобретать качественный товар, смартфоны».

Молодая семья из Шымкента в первый же день работы магазина OPPO сделала выгодную покупку. К стильному и высокотехнологичному смартфону Рино5 Лайт они получили в подарок наушники ОРРО.

Купить смартфон различной модели помогут менеджеры. В брендшоп представлен широкий выбор аксессуаров.

Леонид КИМ, коммерческий директор Mobil Plus:»В честь грандиозного открытия первого магазина ОРРО и Mobil Plus проводится акция, при покупке смартфонов ОРРО в подарок получаете усовершенствованные наушники. Приходите, мы будем рады.

Брендшоп ОРРО и Мобил плюс расположен на первом этаже ТРЦ «Шымкент плаза», справа от центрального входа.