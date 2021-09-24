24 сентября в 14:48 поступило сообщение о пожаре в кафе «Ложка Вилка», расположенном по проспекту Республики Аль-Фарабийского района.

Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что под крышей кафе общей площадью 75 кв. м. произошло возгорание деревянного покрытия, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, пострадавших и погибших нет.

На месте происшествия люди самостоятельно эвакуировались в безопасное место.

На место происшествия были привлечены 25 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС г. Шымкента, 3 сотрудника и 1 единица техники филиала Центра медицины катастроф, 5 сотрудников и одна единица техники оперативно-спасательного отряда.