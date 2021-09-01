В рамках исполнения поручения Главы государства, в Шымкенте активными темпами развивается образовательная инфраструктура.

Так сказал аким города Мурат Айтенов на торжественной линейке «Достижения независимости». Мероприятие было посвящено первому звонку в новой средней школе №79 в микрорайоне «Туран», сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Поздравив всех учителей и учеников с Днем знаний и открытием новой школы, глава города пожелал удачи первоклассникам и вручил им азбуку.

В открытой акимом школе будут обучаться 897 учащихся. Глава города вместе со старейшинами микрорайона осмотрел новую школу, спортивный зал, класс изучения творчества Абая, шахматный класс, трудовые, швейные и столовую. Мурат Айтенов положительно оценил качество и дизайн строительства. Директору школы было поручено обеспечить соблюдение санитарных мер в период обучения.

Данное учебное заведение рассчитано на 1200 мест, оснащено современным оборудованием. В школе, где ведется работа в две смены, предусмотрено 44 учебных класса. Среди которых: 8 мультимедийно-лингофонных кабинетов нового образца, 3 кабинета информатики, которые оснащены 85 компьютерами и 3 интерактивными досками. Также предусмотрены 4 мастерских, спортивный зал для формирования здорового образа жизни и два медпункта для наблюдения за здоровьем детей.

Аким города отметил, что для обеспечения безопасности детей, школы оснащены системой видеонаблюдения, установлены турникеты, тревожные кнопки, ведется системная работа по укреплению материально-технической базы школ. Кроме того, в целях обеспечения оборудованием новой модификации проведены работы по установке 263 кабинетов, 178 интерактивных досок. В результате доля предметных кабинетов, оснащенных новым модифицированным оборудованием, достигла 65%. Эта работа будет продолжена.

«Новый учебный год в этом году начинается в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан. За годы независимости сфера образования Шымкента достигла больших успехов. Тридцать лет назад в городе было 72 школы с 69 тысячами учащихся, сейчас 203 школы с более чем 233 тысячами учащихся. В этом году школы города планируют начать обучение с 233 879 учащихся. Это на 8 тысяч учащихся больше, чем в прошлом году» подытожил глава третьего мегаполиса.

Стоит отметить, что в связи с эпидемиологической обстановкой первый звонок прозвучал только для первоклассников, с соблюдением всех санитарных мер. Для учащихся остальных классов был организован классный час с соблюдением санитарных требований.