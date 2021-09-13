Ориентировочная сумма экономии потребителей составит 50 млн тенге.

Ранее, на основании пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент были снижены тарифы для потребителей АО «3-Энергоорталык» на услуги по производству тепловой энергии с 4595,24 тенге/Гкал до 4384,4 тенге/Гкал с вводом в действие с 1 октября 2021 года.

Снижение тарифа за 1 Гкал в среднем составило 210,84 тенге или 4,6%.

Причиной снижения тарифа АО «3-Энергоорталык» является истечение срока действия утвержденных Департаментом тарифов, которые действовали до 1 октября 2021 года.

На основании данного снижения, Департаментом было инициировано снижение конечных тарифов на услуги теплоснабжения.

В связи с чем, ГКП «Куатжылуорталык-3» представило в Департамент приказ о сниженнии тарифов на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии с вводом в действие с 1 октября 2021 года.

Департамент, рассмотрев приказ ГКП «Куатжылуорталык-3» и проверив правильность произведенных расчетов, согласовал сниженные тарифы на услуги теплоснабжения (см.таблицу).

Необходимо отметить, что данное снижение распространяется для потребителей, которые получают тепловую энергию, вырабатываемую на АО «3-Энергоорталык» (для потребителей, находящиеся в старой части города).