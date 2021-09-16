17 сентября 2021 года на территории Туркестан Туркестанским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится антитеррористические учения под условным наименованием «Туркестан Антитеррор — 2021».

Цель учений — проверка готовности сил и средств оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач.

Учения максимально приближены к боевым условиям с различными элементами сложности.

В рамках проведения учебного мероприятия «Туркестан Антитеррор -2021» задействовано значительное количество личного состава и специальной техники.

За причинение временных неудобств, связанных с ограничением передвижения на отдельных участках территории города, штаб приносит свои извинения.