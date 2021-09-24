Центр культуры и народного творчества при управлении культуры Туркестанской области организовал областной фестиваль театров под названием «Тұғыры биік Тәуелсіздік», посвященный 30-летию Независимости страны.

В открытии мероприятия в Туркестанском музыкально-драматическом театре им.Р. Сейтметова принял участие заместитель руководителя областного управления культуры Асылхан Темирханулы, пожелав всем успехов и творческих свершений.

«Как любой вид, театральное искусство считается одной из основных форм общественной мысли. В свое время я также играл в составе народного театра разные роли. Поэтому я ценю труд каждого коллектива и желаю всем участникам удачи», – сказал А. Темирханулы.

В конкурсе театров, который продлится три дня, примут участие 15 театров из городов-районов области. Оценивать и работу художественных коллективов будут писатель, режиссер, драматург, педагог театра Асылбек Ихсанов, заслуженный деятель РК, актриса Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Айнур Бермухамбетова и магистр искусствоведения, театровед Тимур Ахметов.

Стоит отметить, что в завершении конкурса будкт вручены Гран-при, ценные призы обладателям І, ІІ, ІІІ мест, а также номинациям «Лучшее режиссерское решение», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая эпизодическая роль», «Лучшая музыкально оформленная постановка» и «Лучший художник-постановщик».