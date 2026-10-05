В Шымкенте проходит турнир по стрельбе из лука памяти Вадима Шикарева

В Шымкенте проходит международный турнир по стрельбе из лука, посвящённый памяти чемпиона и рекордсмена мира Вадима Шикарева.

В соревнованиях принимают участие около 120 спортсменов из семи регионов Казахстана, а также представители Грузии. На одной площадке выступают как опытные лучники, так и молодые спортсмены.

Мастер спорта международного класса Александр Тюльпин отметил, что Вадим Шикарев остаётся знаковой фигурой для казахстанской стрельбы из лука и примером для молодого поколения.

Организаторы рассчитывают сделать турнир традиционным и проводить его ежегодно. Соревнования также направлены на популяризацию стрельбы из лука и поддержку молодых спортсменов.

Следующим крупным стартом для части участников станет чемпионат Азии, который пройдёт в декабре в Объединённых Арабских Эмиратах. Перед соревнованиями команда планирует провести тренировочный сбор в Катаре.