Прошло 2 года с начала специальной операции «Жусан», в рамках которой казахстанцев вывозили из горячих точек и зон боевых действий Сирии. Сегодня те, кого привезли домой, живут нормальной жизнью, передает Otyrar.kz

Шуддин Саидов встретился с женщиной, которая уехала вслед за мужем в Сирию, там ее мужа убили, после чего она попала в группу вдов, где вышла второй раз замуж за боевика. Последний кстати, тоже умер.

Мадина — назовем нашу героиню так. Она не хочет показывать своего лица, ей стыдно за прошлое. Она была обычной школьницей, училась на отлично. В 9 классе начала интересоваться религией. Уже после школы девушка познакомилась с парнем, ничего не предвещало беды. Но после замужества ее жизнь разделилась на До и После.

«Я вот сейчас думаю, за что боролись? Смысл какой был? Столько жизней угробили! Я со своим мужем познакомилась в Шымкенте, он был очень добрый и хороший. На два года старше меня. Вышла замуж, родила дочь. Все было хорошо, но в один момент, мой муж предложил поехать в Египет изучать арабский язык. Мы изучали религию, ничего плохого я в этом не видела. Однако, я не понимала, что дальше начнутся кошмары», — рассказывает Мадина.

Родителей муж с женой обманным путем убедили, что едут учиться. Уже по приезду в Египет, муж принял решение переехать в Турцию, но даже тогда девушка не подозревала, что ее муж уже был под влиянием деструктивных организаций.

Оставив жену и ребенка в Турции, мужчина уехал в Сирию, уже тогда девушка поняла, что нужно либо уезжать обратно, либо ехать на верную смерть за мужем. Окольными путями женщина перебралась в Сирию.

«Мы попали в аул какой-то, там не было магазинов. Условия были ужасные. Нас расселили небольших в домах, мужа я там не видела. Там было очень много казашек, много и других наций. Муж приезжал редко, с родными мы вообще не связывались, да, и что бы я сказала им. Это были ужасные времена! Прожив в таком ритме несколько лет, я уже была в положении вторым ребёнком, в одну ночь мне позвонили и сказали, что мужа моего больше нет. Там не принято показывать тело женам, но мне его показали, его привез младший брат, он тоже был там. Я увидела убитого супруга, а где его похоронили я не знаю. Я даже не знаю, где его могила.

После смерти мужа, по словам нашей героини, женщин отправляют в специальные группы вдов, жизнь которых контролируют боевики, обеспечивают продуктами и деньгами. Кроме того, желающий жениться повторно может выбрать себе жену из этой группы.

«О том, чтобы выйти замуж я и не думала вообще, я любила своего мужа, я даже не представляла, что он может жениться на другой. К нам приходили разные женщины, которые смотрели и выбирали жен для своих мужей, и вот одна такая приметила меня. Она несколько раз мне предлагала, я отказывала. Но потом решилась, что завести семью нужно, пусть даже второй женой. А там как, если ты вышла замуж второй женой, ты должна слушать первую. Но жили мы раздельно! Мы с ним встретились три раза и сделали никях», — рассказывает Мадина.

Второй муж редко приезжал домой, он был одним из основных среди тех, кто находился в горячих точках. Женщина рассказывает, что о его смерти ей сообщили спустя время. Во время бомбардировки беспилотники нанесли удар по участку, где второй муж и погиб.

«Мне сообщили, что муж погиб и я не знала, что мне делать, третий раз замуж я не хотела точно. Я хотела домой. Почему я не уезжала домой? Потому что я очень боялась, что заберут детей и меня посадят. Даже не то что посадят, а заберут детей. Но дальше медлить нельзя было, я начала искать выходы. Денег у меня не было, мы голодали. Мы переезжали из аула в аул, в один момент когда попали под пули, нас захватили в плен курды. Там был целый лагерь. Хочу заметить, нас никто не трогал, они следили за детьми и ухаживали за нами. В моем представлении они были дьяволами, а когда узнала и увидела, поняла все», — говорит Мадина.

В лагере для заключенных наша героиня и десятки казахстанских женщин пробыли недолго. Когда приехали представители МИДа Казахстана, наша героиня первая подала заявку о том, чтобы ее вернули на родину. Девушка хотела только одного, вернутся домой, даже если ее посадят в тюрьму.

«Я сильно устала, у меня не было сил, мне было плохо! За что мы боролись, за какую правду? Эта спецоперация «Жусан» спасла тысячи жизней, семей. Я вообще не хочу вспоминать то, что было в Сирии. Я потеряла своего мужа, он был моей жизнью, я хотела жить с ним счастливо. А он одурманенный этими правозащитниками религии, оставил нас»,- рассказывает Мадина.

В ходе этой спецоперации «ЖУСАН» в Казахстан из Сирии и Ирака вернули больше сотни женщин и детей. По сей день с ними работают теологи и психологи. Многие уже вернулись в обычному ритму жизни. Они воспитывают детей и трудоустроены.

Больше всего наша героиня боится того, что ее детей будут называть детьми террориста. Она говорит, что очень стыдится, что пришлось неоднократно выходить замуж, чтобы остаться в живых и уберечь детей.