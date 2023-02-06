Разрушительное землетрясение унесло жизни сотни людей в Турции

Более 500 человек погибли и тысячи получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7.8 баллов в центральной Турции и северо-западе Сирии.

Землетрясение, которое произошло ранним, зимним утром, также ощущалось на Кипре и в Ливане, передает агентство Reuters.

«Нас трясло, как колыбель. Нас было девять человек дома. Двое моих сыновей все еще находятся под обломками, я жду их», — говорит жительница Диярбакыра, со сломанной рукой и ранами на лице.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что 284 человека погибли, а 2323 получили ранения. Власти направили спасательные команды в пострадавшие районы, объявив «тревогу 4-го уровня», которая требует международной помощи.

Азербайджан отправили в Турцию спасателей, бизнесмен Илон Маск предложил отправить терминалы Starlink для ликвидации последствия землетрясений, а Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать помощь.

В опустошенной 11-летней гражданской войной Сирии, погибло более 237 человек, 600 ранены. Большинство из жертв пришлись на провинции Хама, Алеппо и Латакия, где обрушились многочисленные здания. Число жертв возможно будет расти, считают специалисты.