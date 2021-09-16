Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, оформившего кредит на коллегу.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные оформили на ее имя кредит на 700 тысяч тенге. Об этом потерпевшая узнала, когда из банка пришло извещение о долге. Женщина сразу же обратилась за помощью в полицию для выяснения всех обстоятельств. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Для раскрытия преступления и задержания злоумышленников полицейские Сарыагашского района провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате установили подозреваемого. Им оказался местный житель, коллега потерпевшей по работе. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.