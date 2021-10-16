В текущем году антикоррупционщиками зарегистрировано 63 преступления.

Большую часть зарегистрированных преступлений составляют факты взяточничества и хищения. За 8 месяцев в Шымкенте к уголовной ответственности привлекли 29 госслужащих, 16 — осуждены. Преступления совершены работниками правоохранительных органов, управлении строительства, образования, здравоохранения, земельных отношений и государственных доходов. Эти сведения были обнародованы на очередном заседании Общественного совета города Шымкент. Экс-руководителя управления архитектуры и градостроительства Байымбетова и директора ТОО «ИнвестСтройПроект ЛТД» Айтбаева лишили свободы на 10 и 8 лет соответственно. Присвоенные ими 498 миллионов тенге предназначались на проведение топографической съемки. И это не единственное крупное коррупционное разоблачение в Шымкенте!

Талгар Серикбаев, первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции г. Шымкента: «К коррупционным проявлениям подвержены и другие сферы. Так, в результате оперативных мероприятий задержан руководитель отдела камерального контроля Управления государственных доходов Аль-Фарабийского района Калдыбаев. Он получил взятку за решение вопроса, касающееся увольнения подчиненного по отрицательным мотивам. Он осужден с пожизненным лишением права работать на государственной службе и кроме того он должен заплатить штраф в размере 150 млн тенге».

Коррупционных схем за последние 8 месяцев, меньше не стало, заявляет первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции.

Рассказывает Талгар Серикбаев, первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент: «За 8 месяцев текущего года к уголовной ответственности были привлечены 29 госслужащих, 16 осуждены. Большая часть коррупционных действии совершено работниками правоохранительных органов, строительства, образования, земельных отношений, а также управления госдоходов».

И это при том, что пока проанализировали работу десяти из 56 госорганов. По закону руководители учреждений несут персональную ответственность за нечистых на руку подчинённых. После вступления в силу решения суда за коррупционные преступления служащих, руководитель обязан подать в отставку.