24 родителя привлечены к ответственности за ночные прогулки детей в минувшие выходные в Абайском районе.

В ходе рейдовых мероприятий 8, 9 и 10 октября текущего года сотрудниками ювенальной полиции Абайского РУП Департамента полиции Шымкента выявлено 24 подростка, находящихся на улице в ночное время без сопровождения законных представителей.

В отношении их родителей были приняты административные меры в соответствии со статьей 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей).

Стоить отметить, что ночные профилактические мероприятия в данном направлении полицейскими проводятся ежедневно.

Призываю родителей быть внимательными к своим детям и не отпускать их одних в вечернее время на улицу.