Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, Мангистауской области — Нурлан Ногаев, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев и др.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание цен на капусту на 3,5% и яйца на 1,6%. Наибольший рост цен на капусту зафиксирован в г. Алматы (19,3%), Актюбинской (7,4%) и Туркестанской (6,7%) областях.

Значительный рост цены на яйца произошел в Атырауской области (27%). В рамках «оборотной схемы» в регионах закуплено 273,6 тыс. тонн социально значимых товаров.

На прошедшей неделе увеличен закуп яиц (+70,6 млн шт), картофеля (+17,4 тыс. тонн), моркови (+7,2 тыс. тонн), лука (+4,7 тыс. тонн), капусты (+4,8 тыс. тонн) и др. За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 4 предостережения производителям хлеба, яиц и муки за публичное заявление о возможном повышении цен. Выявлено 7 фактов превышения торговой надбавки по 18 товарным позициям в г. Нур-Султан, Туркестанской и Мангистауской областях.

Назначено расследование в отношении ТОО «Таразский сахарный завод» в связи с неисполнением уведомления по признакам применения разных цен. На сегодняшний день заключено 108 актов антимонопольного комплаенса с производителями и крупными супермаркетами о снижении цен и торговых надбавок, в том числе с крупнейшими республиканскими торговыми сетями о снижении торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10%, а также с 14 птицефабриками Казахстана, которые входят в Ассоциацию яичных производителей Казахстана.

Премьер-Министр поручил акимам регионов повысить эффективность работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, в т.ч. путем доведения финансирования «оборотной» схемы и закупа в стабилизационные фонды до рекомендуемых объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли.

Глава Правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Источник: primeminister.kz