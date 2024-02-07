Президент раскритиковал систему медстрахования в Казахстане

«Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили»,-так высказался Касым-Жомарт Токаев о системе ОСМС на расширенном заседании Правительства.

В своем выступлении Глава государства раскритиковал систему ОСМС отметив, что за пять лет существования в Казахстане системы медстрахования бюджет отрасли вырос вдвое, но при этом существенного повышения качества и доступности медпомощи не происходит

«Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным. Государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать»,- сказал Президент.

По его мнению, социальная помощь породила в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах. Президент считает, что поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили.

«Надо перестроить эту систему, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются. Нужно конкретные решения. Приоритетное направление социальной защиты – обеспечение занятости граждан. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению»,-сказал Касым-Жомарт Токаев.