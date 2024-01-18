Цены на социально значимые товары планируют больше не сдерживать

В стране собираются отменить регулирование предельных цен на социально значимые продукты.

Это соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель и яйца первой категории. А значит цены на эти товары, вероятнее всего, вырастут. Правда, как уверяют зерно переработчики, хлеб сильно в цене не поднимется.

Яйца в стране в избытке, а молоко, если и вырастет в цене то ненамного. В целом, инфляция на товары и услуги по итогам прошлого года в Казахстане составила в среднем 9,8%. Удорожание больше всего коснулось продуктов питания.

«У нас высокая инфляция по продовольствию и продуктам питания. Одна из причин у нас аграрная, пищевая отрасль менее эффективна, особенно сельское хозяйство, все это сказывается на дороговизну, Казахстан еще находится в центре Евразии часть экспортируется из других стран», — говорит Арман Байганов, экономист.

Эксперты говорят, цены на социально-значимые товары давно пора отпустить из-под государственного контроля. А вместо этого сделать упор на адресную помощь для социально уязвимых семей.

«Нужно открывать социальные магазины, где не нужно какой-то документ показывать, унижать человека, если он не успел оформить документы или не хочет. Но он может спокойно в период кризиса получать какой то продукты по сниженным ценам, раньше у нас было такое понятие уцененный товар», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

Эксперты говорят, текущая инфляция в стране продолжит снижаться, но уже не так резко. Правда, цены на товары и услуги вряд ли уже станут ниже.