В Управление полиции города Туркестан с заявлением обратился один из жителей областного центра, ставший жертвой мошенничества.

Со слов потерпевшего, некий малознакомый мужчина обещал ему трудоустройство на вахтовую работу и обманным путем выманил 100 тысяч тенге. Доверчивый гражданин перевел на счет афериста требуемую сумму, однако так и не дождался ни обещанной работы, ни возврата денег. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в управление полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель соседнего Сауранского района.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК “Мошенничество“. Проводится досудебное расследование и выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.