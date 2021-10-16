Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую с кредитом на крупную сумму.

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что летом прошлого года некая знакомая обещала помочь ему оформить беспроцентный кредит на 20 миллионов тенге. Войдя в доверие, аферистка путем мошенничества выманила у потерпевшего около 4 миллионов тенге. Однако, спустя время, сельчанин так и не дождался ни получения кредита, ни возврата денег.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК «мошенничество» и приступили к розыску злоумышленницы. С целью задержания подозреваемой сотрудники следственно-оперативной группы провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате принятых мер, полицейские Толебийского РОП установили подозреваемую и доставили в районный отдел. Ею оказалась жительница города Шымкент. Полученные обманным путем деньги мошенница потратила на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием проверяется причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги. Также не стоит передавать незнакомым лицам свои личные данные и документы. Если Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.