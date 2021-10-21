Постановление суда вынесено в отношении руководителя отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района, задержанного за взятку.

Ему санкционирован арест сроком 2 месяца. По этому делу также проходит директор школы, подведомственной управлению. По словам судьи специализированного следственного суда Туркестанской области, директора задержали в момент передачи руководителю отдела денег, полученных от учителя за трудоустройство.

«800 тысяч тенге были получены под предлогом приема на работу. Во время передачи половины этой суммы директор школы был задержан. В настоящее время постановление суда в законную силу не вступило. Стороны подали на апелляцию», — говорит судья специализированного следственного суда Туркестанской области Абдуали Космуратов

Коркем Усибалиева