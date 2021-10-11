Европейская Комиссия прибыла с визитом в Казахстан для оценки уровня надзора за безопасностью полетов.

Оценка безопасности полетов будет проводиться экспертами Европейской комиссии при содействии Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и государств-членов Европейского союза.

В рамках визита состоится встреча казахстанской делегации во главе с заместителем Премьер-министра РК Роман Скляром, министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова, председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева и генерального директора Авиационной администрации Казахстана Питера Гриффитса с экспертами Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии и послом Европейского Союза в Казахстане г-н Кестутис Янкаускасом.

Основная цель визита — проверить, проводится ли контроль и надзор за авиаперевозчиками со стороны авиационных властей РК в соответствии с международными стандартами по безопасности полетов.

Эксперты Европейской Комиссии посетят Комитет гражданской авиации, Авиационную администрацию Казахстана и отечественные авиакомпании Air Astana, Qazaq air и B&K AERO KZ.

Экспертами Комиссии будет проверена способность авиационных властей РК осуществлять эффективный контроль и надзор за эксплуатантами гражданских воздушных судов в Казахстане.

Кроме того, визит будет направлен на подтверждение того, что авиационные власти РК могут не только подтвердить соблюдение правил безопасности полетов, но и выявить любые значительные риски для безопасности полетов и принять эффективные меры по контролю за выявленными рисками.