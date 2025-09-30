30 лет надёжности: «Казаэронавигация» отмечает юбилей

30-летие со дня основания отмечает в этом году Республиканское государственное предприятие «Казаэронавигация». С 1995 года оно стало единым провайдером аэронавигационных услуг Казахстана и уже три десятилетия обеспечивает безопасность полётов в воздушном пространстве страны.

Айнур Сапарбаева работает в «Казаэронавигации» почти двадцать лет. За это время она стала свидетелем масштабных перемен — от внедрения цифровых технологий и спутниковой навигации до автоматизации оборудования и создания современных центров управления воздушным движением. Всё это, говорит она, стало возможным благодаря профессионализму коллектива и стремлению к развитию.

Айнур Сапарбаева, руководитель полётов: «Начиная с 1995 года мы наблюдаем динамичный рост, внедрение новейших технологий и автоматизацию оборудования. Всё это стало результатом работы высококвалифицированных специалистов — инженеров, энергетиков и, конечно, диспетчеров».

Сегодня зона ответственности «Казаэронавигации» охватывает более 2,7 миллиона квадратных километров — это одно из крупнейших воздушных пространств в мире. Каждый день специалисты предприятия обеспечивают безопасность сотен самолётов, выполняющих международные и внутренние рейсы.

Бакберген Абенов, диспетчер-инструктор: «В этом году мы отмечаем 30-летие со дня основания. С 1995 года „Казаэронавигация“ стала единым аэронавигационным провайдером Казахстана. Сегодня мы контролируем более 2,7 миллиона квадратных километров — это одно из самых больших воздушных пространств в мире».

За этими цифрами — работа тысяч людей: диспетчеров, инженеров, техников, метеорологов. Их труд остаётся за кадром, но именно он делает полёты безопасными.

30 лет «Казаэронавигация» — это не только история становления, но и уверенный взгляд в будущее. Компания продолжает модернизацию технической базы, внедряет инновации и укрепляет международное сотрудничество, чтобы казахстанское небо оставалось безопасным и современным.