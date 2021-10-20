Компания Facebook планирует на следующей неделе ребрендинг.

Новое название предположительно будет отражать направленность на создание «метавселенной».

Глава корпорации Марк Цукерберг, как ожидается сообщит, о переименовании на XR — конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября.

Предполагается, что что новое название может быть связано с приложением для работы в виртуальных офисах Horizon.

Соцсеть Facebook основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке, Калифорния. Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.