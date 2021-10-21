Рухнувшие деревья, сломанные могилы, выпирающие ветки. Кладбище напротив дендропарка, мягко говоря, некомфортно для посетителей. Добираться до могил приходится пробираясь сквозь мусор и поваленные деревья. А некоторым придется даже высматривать могилки близких издалека, ведь пройти к ним стало невозможно.

У Елены Железковой при виде сломанной могилы своей родственницы, «сдали» нервы. По словам женщины, из-за ветров на могилу покойной упало дерево. После произошедшего женщине пришлось самостоятельно обрезать бревно и привести могилу в нормальный вид. К слову, ущерб никто так и не возместили.

«У нас, у бабушки, упало дерево и завалило могилку, мы вынуждены были поехать и купить в тот же день крест, и установить его. Но надпись мы так и не смогли сделать, потому что это занимает неделю времени. Усопшие не просят ничего абсолютно, ни на хлеб, ни на пенсию, ничего абсолютно. Единственное — только приведите территорию в порядок», — говорит жительница г. Шымкента Елена Железкова.

По стечению обстоятельств Елена начала приводить в порядок могилы не только своих родственников, но еще и незнакомых людей. Она с неравнодушными людьми проводит уборку, пилит высокие деревья, которые могут упасть и убирает ветки. Как утверждает женщина, никто этот собранный мусор вывозить не собирается.

«Мы с воскресенья начали сами убирать, с народом расчищать могилки, мы продолжили во вторник. По возможности, что можем спилить — пилим, выносим деревья, но нам это не под силу, потому что здесь нужна техника, здесь нужна машина, здесь нужна бензопила, здесь нужны люди, которые бы действительно профессионально сделали свою работу», — говорит Елена.

По словам адвоката Евгения Яворского, родные и близкие покойников, чьи могилы были разбиты, могут потребовать возмещения морального и материального ущерба. Шансы на выигрыш у пострадавших есть.

«Я считаю, что ответственность должен нести, тот, кто строил, в обязанности которого входит проверка состояние деревьев. То есть они должны видеть — дерево аварийное, больное, и они вот эту замену должны своевременно делать. Если они запустили такой вопрос, что дерево не убрали и оно упало на могилу и повредило, ну, я думаю, что вполне возможно проверить вот эти две организации в силу их должностных обязанностей, кто должен это делать и смело можно предъявлять иск», — говорит адвокат Евгений Яворский.

В акимате Каратауского района заявили, благоустройство могил взяли на себя только в этом году и со своей обязанностью справляются хорошо, мол, до этого там было еще хуже. По их словам, 18 миллионов, выделенных из бюджета на содержание погостов, катастрофически не хватает, ведь мест захоронений только в их районе — 30.

«Средства прямо пропорционально не сходятся друг с другом, то есть самое большое кладбище в городе 43 гектара — христианское, расположено по проспекту Байдибек би, оно не соответствует, то есть средств еле хватает, с учётом того, что работы все проводятся. Есть и другие кладбища, которые тоже нужно содержать», — рассказывает руководитель отдела по работе с населением на территории «Асар» аппарата акима Каратауского района Бакдауир Калмен.

По словам чиновников, они отправили в управление экономики запрос на увеличение средств, но получили отказ. А на восстановление памятников, которые были разрушены из-за несоблюдения должной чистоты, средства на сегодняшний день не предусмотрены.

Коркем Усибалиева