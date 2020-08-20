Кладбища Шымкента превратились в филиал городской свалки.Городские погосты остались без обслуживания, и как, следствие – обрастают горами мусора.

Второй год акимат Шымкента не может определиться с тем, какая же фирм-участниц тендера возьмет на себя обязательства содержать кладбища в надлежащем состоянии.

Всего в Шымкенте 75 городских кладбищ ( 11 – православные, остальные – мусульманские), их стало столько много после присоединения к территории мегаполиса земель нескольких районов.

В прошлом году по условиям госзакупок на содержание кладбищ было выделено 63 млн тенге. Выигравшая тендер фирма приступила к работе, но успела освоить всего 18 миллионов, а после прекратила свою деятельность. А все потому, что потом вдруг выяснилось, что у него были неточности в документации, а потому решением суда результаты конкурса признаны недействительными.

Сейчас фирма втянута в сложный судебный процесс. До конца года осталось 5 месяцев, а обслуживанием кладбищ так никто и не занимается.

Одно из старейших кладбищ Шымкента находится по проспекту Байдибек би, в районе дендропарка. Площадь «города» мертвых более 50 га. Погост поделен на карты. И вроде как было принято решение о прекращении захоронений на этом кладбище, людей здесь продолжают хоронить. Место последнего упокоения усопшего обойдется в 50 тысяч тенге.

Это кладбище считается одним из самых престижных, и почти обустроенным. Несомненный плюс – его близость к центру города, когда как до нового кладбища — в микрорайоне Казыгурт — сложно добраться, не имея собственной машины.

У входа на погост на Карла Маркса (так по привычке шымкентцы называют это кладбище) стоит мастерская, где могут изготовить памятник или надгробие по заказу клиента.

Здесь нас встречает работник мастерской. Он охотно рассказывает о том, что в этом году лишь один раз приехали на кладбище машины, чтобы вывезти мусор, и то всего лишь собрали то, что находится прямо на выезде. В то время как на каждой карте расположены сразу несколько свалок, куда приехавшие помянуть близких горожане складывают сухую траву, истлевшие и выцветшие венки и пакеты из под стройматериалов. А по вине пьяниц уже в этом году дважды был пожар.

Баки для поливной воды ржавеют, в них уже давно никто не наливал воду, поэтому пешие посетители набирают ее из единственной колонки, где течет питьевая вода, и несут дальше, проходя не один километр.

«Все упирается в тендеры», — говорит мой собеседник. Но как только узнает о том, что я из газеты, отказывается называть свое имя. Его красноречивый жест – сложенные друг на друга кулаки, поворачивающиеся в разные стороны, говорят сами за себя. Мол, шею свернут. Он и других сотрудников предупреждает: «Ничего не говорите лишнего. Это журналист». Тем не менее, указывает на место самой большой помойки на погосте.

Самообслуживание

Погост явно, пытаясь справиться с проблемой, которую второй год не может решить акимат Шымкента, перешел на самообслуживание. На дверях мастерской красноречивая надпись: «Уборка могил» и телефон. На фото пришлось его замазать, дабы не сочли за рекламу.

Но это не единственный способ помочь тем, кто в силу обстоятельств не имеет возможности содержать могилу в порядке.

В апреле мне довелось похоронить на этом кладбище самого дорого человека – папу. На 9 и 40 день на месте его последнего приюта всегда появлялась женщина, которая бралась следить за могилой. Она просила за свои услуги – чем-нибудь помянуть…

Спиртным поминать в нашей семье не принято, о чем я ей и сказала, что, мол, выпивки нет. В ответ услышала, что она имела ввиду совершенно другое, так как и сама не пьет. За деньги она взяла на себя обязательство следить за могилой. Пока слово держит.

А на центральной аллее кладбища попалась на глаза машина, на картонном «баннере» которой коряво было выведено: «Уборка травы с могил».

А в основном, конечно, горожане сами наводят порядок. Вот и в этот воскресный день здесь было оживленно, если такое выражение вообще подходит к кладбищу.

Семья Шереметьевых, бывает здесь от случая к случаю. Но стараются, чтобы могилы близких были аккуратными и ухоженными.

«Воды уже давно нет. Набираем из колонки. А так по мере возможностей приезжаем, чтобы навести порядок, а мусор давно уже не вывозят. Нужно вообще навести порядок на кладбище, — говорит Елена ШЕРЕМЕТЬЕВА. – Хорошо хоть колонка с водой есть. А так вообще не навозишь столько воды, даже на машине».

Показательные выступления

Не так давно на городских погостах действительно прошли показательные выступления. Приехали машины, грузили мусор… Только вот, как и сказал сотрудник мастерской, были они образцово-показательные. Прибыла техника, погрузила все, что попало на глаза и удалилась. О своем благом деле сотрудники спецорганизаций отрапортовали. Мол, все хорошо! Но, как выяснилось, это была разовая акция.

В Шымкенте 75 кладбищ: 11 из них христианские, остальные — мусульманские. Заказ в прошлом году получило по результатам тендера ТОО «Бюро спецобслуживание».

Но на них подал иск второй участник тендера.

«Два предприятия «ТОО «Бюро спецобслуживания» и ТОО «Экосервис» судятся между собой. И пока не будет принято решение по суду, мы не сможем решить проблему с обслуживанием кладбищ, — поясняет главный специалист управления энергетики и ЖКХ акимата Шымкента Шахислам ТЕМИРХАН. – В этом году на содержание кладбищ было выделено 49 миллионов тенге. Деньги так и не освоены. А субботник, который мы организовали, был разовой акцией. В целом в обслуживание входит: вывоз мусора, уборка территории, подвоз воды, скос травы, а зимой уборка снега».

До тех пор пока идут судебные разбирательства, кладбища так и будут оставаться бесхозными.

А как по правилам?

Согласно типовым правилам погребения и организации дела по уходу за могилами, которые были утверждены в Министерстве национальной экономики 31 мая 2019 года, свои Правила погребения и организации дела по уходу за могилами разрабатываются акиматами областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с Типовыми правилами.

Территориальные правила утверждаются маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы. При разработке Территориальных правил учитываются особенности территории населенных пунктов, их застройки, а также необходимость организации дела по уходу за могилами, сохранения объектов историко-культурного наследия, религиозного назначения и природного ландшафта.

Территория кладбища (проезды, дорожки, клумбы, газоны, канализационная, электрическая и водопроводная сеть и сооружения) содержится местными исполнительными органами в надлежащем порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

А вот что касается могил, то их благоустройство разрешено в границах участка, отведенного под захоронение.

Кроме того разрешается:

— устанавливать надмогильные памятники и сооружения из естественного камня или бетона, цветники и скамейки;

— производить посадку цветов на могиле, зеленой изгороди из декоративного кустарника с последующей ее подстрижкой;

— дальнейшее содержание могил в надлежащем порядке обеспечивается близким родственником.

— не допускается размещение памятников и сооружений, устройство столиков, скамеек и сооружений за пределами участка захоронения.

Кстати на мусульманских кладбищах Шымкента шыракши (смотрители) хоть как-то помогают приезжающим помянуть близких, решить коммунальные проблемы. Там, где нет водопровода, на входе у кладбищ стоят пятилитровые баклажки с водой.

Пришедший на погост может взять их, а после уже пустые вернуть на место.

Но все же это лишь частичные меры, проблема содержания кладбищ нуждается в кардинальном решении.

Всегда нужно помнить о том, что бессмертных нет, увы, мы все там будем. Вне зависимости от чинов, регалий и денег на счетах.

Ирина КАЗОРИНА