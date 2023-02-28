В Шымкенте на кладбище вандалы выкорчевали ограды

Настоящий шок испытала Айнура Аккошкарова при посещении могил родных. Свое возмущение Айнура Омиржановна выразила на странице в «Фейсбуке».

Приводим этот пост полностью с разрешения автора.

«Очень больно об этом говорить, но промолчать не имею права! В декабре 2022 года в Шымкенте на старом мусульманском кладбище на могилах моей мамы Ермекбаевой Лары Байузаковны, дедушки Ермекбаева Байузака и бабушки Ермекбаевой Сабиры какие-то нелюди украли, выкорчевали чугунную ограду и колышки. Та же самая картина и на месте захоронения наших сватов – кудалар – четы Макажановых. Вообще в том квадрате, где покоятся наши родные, много других могил достойных людей, внесших свою лепту в историю развития города Шымкента.

Это осквернение памяти непростительно!

На кладбище нет видеокамер, нет охраны, хотя, чтобы похоронить на этом уже закрытом кладбище, нужно брать разрешение в акимате.

Я сразу же подала заявление в ДВД. В ходе розыскных мероприятий были установлены лица, виновные в разграблении мест захоронений. Но многие люди не знают о произошедшем.

Я решила обнародовать это кошмарное известие, чтобы оно получило огласку, чтобы больше людей услышало об этих фактах вандализма, чтобы виновные понесли заслуженное наказание! Надо остановить этот преступный бизнес!

Страшно то, что среди нас живут люди без каких-либо моральных принципов! Это страшно!», – написала Айнура Аккошкарова.

Как ясно из поста, Айнура Омиржановна написала заявление в управление полиции Аль-Фарабийского района г. Шымкента, в котором потребовала возбудить уголовное дело и провести расследование по факту массовой кражи металлических ограждений с захоронений на мусульманском кладбище по Ташкентской трассе.

Вскоре на ее имя пришло уведомление, что дело принято к рассмотрению, поручено оно сотруднику Аль-Фарабийского РУ полиции Б. Мамырайхану.

Удивительно, но вандалы были вскоре пойманы, и на днях должны предстать перед судом.

Подобного рода заявления в полицию написали также другие потерпевшие: Разия Нигмадилова – пострадало ограждение могилы ее отца Габдуша; потомки Макажановых.

Почему работники пунктов приема металлолома принимают такой «товар» остается загадкой Ведь и невооруженным глазом видно, что эти «черные копатели» привезли в пункты в качестве металлолома не тазики или фрагменты старого автомобиля, а характерные ограждения.

Редакция газеты «РАБАТ» будет отслеживать это дело и сообщит читателям о том, сколько получат эти негодяи за содеянное. Подобные случаи вандализма, к сожалению, нередки и на христианских кладбищах.