В Шымкенте не было и нет идеального кладбища.

Разве что есть пара исключений – Карта героев на старом кладбище по улице Толстого, где похоронены воины, жизнь которых так или иначе была связана с Великой Отечественной войной. И карта еврейских захоронений на этом же кладбище. Вот там, действительно, видны ухоженность и порядок. Причем, Карта героев своим опрятным видом «обязана» бюджету города, второе захоронение – частным пожертвованиям.

Сегодня в Шымкенте 44 кладбища. Скажете – многовато, возможно, но ведь это с учетом недавнего присоединения к городу более 40 аулов и поселков.

Печально то, что большая часть этих кладбищ Шымкента вновь осталась без присмотра.

На днях телеканал «Отырар» снял сюжет об этом. Журналисты выяснили, что в этом году в городе предусмотрены значительные средства на содержание кладбищ. Но из-за того, что в акимате все никак не могут определиться с подрядной организацией, которая будет следить за порядком на кладбищах города, они зарастают сорняками и другим мусором. Согласитесь, это ужасно.

Есть много критериев оценки уровня культуры народа, государства. Но состояние кладбищ – точно, в первой «пятерке» этих критериев. Почему во многих странах, но не у нас, кладбища-некрополи – это музеи под открытым небом? К примеру, кладбище Пер-Лашез в самом центре Париже. Чтобы оно стало популярным для туристов, власти Парижа решили перенести на него могилы ряда известных людей, это дало результат. Сейчас на этом некрополе расположено более миллиона захоронений, среди них могилы таких знаменитостей как Бальзак, Шопен, Пиаф, Уайльд, Джим Моррисон, Исидора Дункан и Нестор Махно. Лондонское кладбище Хайгейт стало популярно не только как некрополь, но и как городская и туристическая достопримечательность, оно стало регулярной площадкой для съемок фильмов ужасов.

В столице Египта Каире располагается одно из самых известных и крупных мусульманских захоронений, получившее название Город Мертвых. Метаморфозы кладбища начались с 1960-х годов. Здесь стали селиться беженцы из Суэцкого канала. Они застраивали пространство между мавзолеями скромными домами, а умерев, оказывались похоронены между усыпальниц мамлюкских владык. Сейчас Город Мертвых вытянулся более чем на 6 км. Он представляет собой причудливое место, где жилые дома соседствуют со склепами, магазины – с мавзолеями, а живые – с мертвыми.

У нас в Казахстане относительно идеальным и «привлекательным» для посещений является Кенсайское кладбище под Алматы. И все!

… Так что там с нашими подрядчиками? Оказывается, они уже около полугода выясняют отношения в суде. Причина элементарна – недовольство результатами тендера. Судебные тяжбы «отвлекают» от вывоза с кладбищ мусора, полива высаженных там деревьев. Они попросту высохли от засухи…

А ведь начало не предвещало ничего плохого. В июле – в самый разгар пекла, вроде как определился подрядчик – ТОО «Көмек Болат». Предприятие даже приступило к санитарной очистке погостов. Но, по словам специалистов, подрядчик, который приступил к освоению 63 млн тенге, работал лишь пару месяцев. После – департамент внутреннего аудита приостановил деятельность подрядчика, которому предстояло освоить еще 16 млн тенге. Всему виной – тяжбы по поводу тендера.

«Действительно, вся беда в участниках тендера – они судятся между собой, а в результате, на кладбищах порядок никто не наводит», – пояснил замруководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Шымкента Нурлан Бектурсынов.

Вот так из-за предпринимателей, думающих о собственном кармане, вопрос саночистки кладбищ остается открытым. По словам чиновников акимата, чтобы избежать повторения ситуации в будущем, планируется внести ряд изменений в конкурс госзакупок. Похоже от этой ситуации устали и чиновники, и горожане, которые видят постоянный бардак на кладбищах.

С этим надо что-то делать – форсировать как-то решение вопроса, возможно, через депутатов маслихата города, через общественников. Кладбища, могилы требуют если не постоянного, то регулярного ухода и уборки. По большому счету, могила – это не просто место захоронения, это наша память об усопшем и выражение нашей скорби и любви к нему.

Как часто мы посещаем кладбища? В среднем – не часто: по религиозным датам и в памятные для усопшего дни – рождения и ухода его из жизни. Еще нас туда «заносит» в дни похорон наших родных, друзей, коллег. Как правило, мы забегаем на минуточку, чтобы проведать «своих». Подмечаем для себя, что надо сделать на могилке – плитку подклеить, цветы подсадить, оградку покрасить и прочее.

Вам – просто к сведению. 19 июля 2019 года в управлении юстиции города Шымкента был зарегистрирован документ под названием «Об утверждении правил погребения и организации дела по уходу за могилами» по городу Шымкенту. К слову, шестая глава этих Правил «Благоустройство мест захоронения и их содержание» гласит:

«В границах участка, отведенного под захоронение, разрешается: устанавливать надмогильные памятники и сооружения из естественного камня или бетона, цветники и скамейки; производить посадку цветов на могиле, зеленой изгороди из декоративного кустарника с последующей ее подстрижкой.

Дальнейшее содержание могил в надлежащем порядке обеспечивается близким родственником.

Не допускается размещение памятников и сооружений, устройство столиков, скамеек и сооружений за пределами участка захоронения».

И в завершении шестого пункта сказано: «Территория кладбища (проезды, дорожки, клумбы, газоны, канализационная, электрическая и водопроводная сеть и сооружения) содержится местными исполнительными органами в надлежащем порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

А вот с законодательством – большой вопрос. Больше двух лет назад, в апреле 2017 года, на пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Ольга Перепечина акцентировала внимание на деятельности похоронных бюро, вопросах захоронения и содержания кладбищ. «В стране ввиду отсутствия правил по производству захоронений и содержанию кладбищ сложилась затруднительная ситуация: нет контроля по захоронению и предоставлению участков, похоронные бюро осуществляют услуги некачественно, благоустройство могил не обеспечивается должным образом. На рынке ритуальных услуг действует множество субъектов предпринимательства, деятельность которых бесконтрольна», – проинформировала депутат Перепечина. И что далее? Да пока ничего. Все обсуждают-предлагают… Чего или кого ждут?!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА