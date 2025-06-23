Три новых кладбища появятся в Шымкенте

Их разместят на востоке, юге и западе города. Это подтвердили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, передает Kazinform.

На территории Шымкента действует более 100 кладбищ общей площадью свыше 1000 гектаров. В силу стремительного роста численности населения и плотной городской застройки возникла необходимость заранее предусмотреть новые территории для захоронений.

Согласно утвержденному Генплану, три новых кладбища разместятся по периметру города — на восточной, южной и западной окраинах. Конкретные адреса участков пока не называются, однако известно, что схема размещения уже разработана и согласована на уровне Правительства.

Властями подчеркивается, что все действующие кладбища сохранят свое расположение — их перенос или ликвидация не планируется. Также, по данным управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, на сегодня отсутствуют какие-либо попытки строительных компаний получить участки, занятые ныне действующими кладбищами.

«Важно отметить, что содержание и благоустройство новых объектов будет находиться в ведении районных акиматов. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм. В соответствии с приказом Минздрава РК, территории закрытых кладбищ могут использоваться только спустя 20 лет после прекращения захоронений, исключительно для зеленых насаждений», — сообщил главный специалист отдела градостроительства и геоинформационных систем Азизбек Ажиметов.

Генеральный план, определяющий развитие Шымкента до 2035 года, сейчас проходит обязательные общественные слушания и градостроительную экспертизу. Как заверяют специалисты, после утверждения всех этапов проект позволит сбалансировать развитие городской инфраструктуры с соблюдением экологических, санитарных и градостроительных требований.