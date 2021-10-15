Каждое четвёртое уголовное правонарушение в стране — мошенничество. Количество случаев мошенничества выросло на 39% за год.

За январь–сентябрь 2021 года в стране зарегистрировали 31,9 тыс. правонарушений по статье «мошенничество», сразу на 39% больше, чем годом ранее, сообщает ranking.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года было зафиксировано 23 тыс. случаев мошенничества, минус 4,4% за год.

Более половины всех случаев в текущем году составили интернет-мошенничества: 52% от общего числа, или 16,6 тыс. правонарушений. Кроме того, в стране зарегистрировали 266 уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платёжных карт, 108 правонарушений путем займа денежных средств, 31 правонарушение в сфере кредитования, по 6 правонарушений в сфере земельных правоотношений и связанных с недвижимостью.

Всего с начала года зарегистрировали 125,2 тыс. уголовных правонарушений, из них уголовные правонарушения по статье «мошенничество» составили 25,5%.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в секторе зарегистрировано в Алматы: 6,4 тыс. случаев, на 38% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также два других мегаполиса страны: Нур-Султан (5,2 тыс. правонарушений, плюс 79,3%) и Шымкент (2,9 тыс. правонарушений, плюс 20,5%).

Меньше всего правонарушений по статье «мошенничество» зарегистрировали в Кызылординской области: 577 случаев, плюс 22% за год. Среди всех 17 регионов страны лишь в Восточно-Казахстанской области хоть и не значительно, но всё же сократилось количество зарегистрированных правонарушений в секторе: на 0,2% до 1,8 тыс. случаев.

В казнете распространяют сообщения об очередной уловке мошенников, сообщает stopfake.kz. Казахстанцам якобы звонят по видеосвязи для переписи населения, сканируют лицо и оформляют на них кредиты. В пресс-службе МВД сообщили, что подобных фактов зарегистрировано не было, это просто очередной фейк.

Чаще всего мошеннические правонарушения совершали безработные — 3,7 тыс. человек. Среди мошенников — 121 рабочий, 110 государственных служащих, 101 частный предприниматель, 36 учащихся, 9 военнослужащих.

Установленная сумма причинённого ущерба мошенническими правонарушениями за январь–сентябрь текущего года составила 47,4 млрд тг. В том числе 34,9 млрд тг составил ущерб физическим лицам, 8,3 млрд тг — государству и 4,2 млрд тг — юридическим лицам.