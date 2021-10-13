В Шымкенте по просьбе жителей были внесены изменения в маршруты общественного транспорта №61 и №72.

В результате изучения спроса населения, маршрут № 72 будет обслуживаться между остановками «рынок Алаш – МЖК» с полным охватом территории маслокомбината.

Количество автобусов на этом маршруте в будни — 12, в субботу и воскресенье-10. Промежуточный интервал составляет 18 минут. Автобусы имеют высокую вместительность, что обеспечивает полный охват населения.

Автобусный маршрут №61.

Маршрут: «улица Ташенова-улица 8». На линии выходят 6 автобусов с интервалом в 15 минут.