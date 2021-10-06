Администрация ГКП «Куатжылуорталык-3» сообщает, что с 6 октября 2021 года, начинается подключение к центральному отоплению районов, которые имеют свои локальные котельные.

Это АДЦ, микрорайоны Туран, многоэтажные дома по улице Тулеметова, микрорайоны Шым-сити и Нью-Сити, а также ЖК «Керемет» и ЖК «Отау» .

Подключение социальных объектов в этих районах уже началось, постепенно будут подключаться и жилые дома.

Просим жителей проверить системы отопления на предмет утечек или порывов.

Остальная часть города, получающая тепловую энергию от АО «3-Энергоорталык» будет подключена к центральному отоплению 15 октября текущего года.

Администрация ГКП «Куатжылуорталык-3»